Napoli, Conte: "Sembra che tutto sia dovuto da inizio anno, stiamo fronteggiando situazioni importanti"

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - "Ho la massima fiducia in tutti i ragazzi che giocano. Bisogna avere fiducia, pazienza, non esaltare e non ammazzare, cosa che spesso non accade e non va bene perché non ci aiutate". Antonio Conte vuole dimenticare la sconfitta di Torino e concentrarsi subito sulla sfida di Champions al Psv. "Sono tutte partite importanti e difficili. Abbiamo perso con il City - dice l'allenatore del Napoli - e vinto con lo Sporting senza la difesa titolare dell'anno scorso. Sembra che tutto sia dovuto da inizio anno, stiamo fronteggiando situazioni importanti. Cercheremo come sempre di fare del nostro meglio". (ANSA).