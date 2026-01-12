Napoli, De Bruyne: "Riabilitazione va bene, spero di correre presto"

(ANSA) - NAPOLI, 12 GEN - "La mia riabilitazione sta andando molto bene, oggi avrò un altro controllo. Spero di iniziare a correre presto. Sto facendo progressi, quindi sono molto positivo". Lo ha detto il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne in un evento parlando al giornale Hln a margine della cerimonia annuale della Scarpa d'Oro belga che ha celebrato il suo ingresso nella Hall of Fame del calcio nazionale. L'ex stella del Manchester City ha giocato 11 partite nel Napoli in questa stagione prima di infortunarsi nel match contro l'Inter all'andata, dopo aver segnato su rigore il gol del vantaggio azzurro verso il successo per 3-1 a fine gara. De Bruyne uscì dal campo al 33' dopo il gol avendo subito un grave infortunio al bicipite femorale ed è stato poi operato. Da allora sta facendo recupero.

"Spero che dalla Tac che mi faranno - ha detto il 34enne - esca un risultato che mi permetta di poter tornare a correre presto. L'operazione è stata purtroppo necessaria, ma ora sono completamente concentrato sulla mia riabilitazione. Sono contento di come stanno andando le cose ora e non potrei chiedere di meglio. Sono al lavoro e spero di tornare al top della forma per la Coppa del Mondo di quest'estate, nelle migliori condizioni possibili". Il belga sta facendo in patria riabilitazione e i suoi figli vanno a scuola in Italia: "Abbiamo vissuto - ha detto - in Inghilterra per dieci anni, dove sono nati tutti i miei tre figli. Ci è voluto un po' per trovare una casa e sistemare tutto. Come famiglia, avevamo iniziato ad ambientarci a Napoli e proprio in quel momento mi sono infortunato. È un po' difficile con un ritmo così irregolare. I bambini ora sono tornati a scuola. Non è divertente, ma come famiglia dobbiamo proseguire per un po' così. Sento che ritornerò, ritroverò il mio ritmo. Tornare in Belgio? Se mai dovessi farlo sarebbe per divertirmi e stare vicino a casa. Ma al momento non è nei miei pensieri: voglio ancora mettermi alla prova e scoprire i miei limiti, sono contento adesso al Napoli". (ANSA).