Nazionali, Deschamps: "In quale posizione giocherà Rabiot? Ho delle opzioni, a Marsiglia l'ha già fatto.."

L'attuale CT della Francia, Didier Deschamps ha parlato così in conferenza stampa in vista della partita di domani sera contro l'Islanda. Tra le domande, anche quella in merito alla condizione fisica di Adrien Rabiot, nuovo centrocampista del Milan:

Infortunati e polemiche

"È successo ciò che è successo. Sono soprattutto deluso per Ousmane e Désiré perché perdiamo due elementi per la partita di domani. Abbiamo fatto le cose in modo molto professionale, in maniera progressiva, come facciamo con tutti i giocatori, tenendo conto delle sensazioni dei giocatori. Per evitare domande su questo tema: il PSG non è il nostro avversario, anche se abbiamo interessi divergenti", ha ribattuto in conferenza stampa. "Il protocollo: tutti i giocatori sono tenuti a constatare il loro infortunio a Clairefontaine. Dal momento in cui ciò non è possibile, non è possibile."

Sulla possibilità di un impiego di Adrien Rabiot:

"Ho delle opzioni. Adrien ha giocato in una certa posizione (con l’Olympique Marsiglia, ndr). Sta bene, questo è sicuro. Ovviamente ha un minutaggio ridotto rispetto agli altri per ciò che è successo a Marsiglia, ma vedrò".