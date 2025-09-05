Nazionali, i rossoneri impegnati oggi: ben cinque in campo, di cui uno nuovo

Nazionali, i rossoneri impegnati oggi: ben cinque in campo, di cui uno nuovoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:20News
di Francesco Finulli

La sosta Nazionali entra nel vivo. Di seguito si riportano gli impegni odierni dei calciatori rossoneri che sono stati convocati dalle rispettive rappresentative. Stasera in campo Luka Modric come anche i due francesi, Mike Maignan e la new entry rossonera Adrien Rabiot. Nel pomeriggio invece giocheranno i due rossoneri che rappresenteranno le squadre U21: prima Zachary Athekame con la Svizzera e poi Davide Bartesaghi con l'Italia. La lista in ordine cronologico:

Zachary Athekame (Svizzera Under 21)

Estonia-Svizzera: venerdì 5 settembre ore 18.00, Tallinn - Qualificazioni Euro Under 21

Davide Bartesaghi (Italia Under 21)

Italia-Montenegro: venerdì 5 settembre ore 18.15, La Spezia - Qualificazioni Euro Under 21

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Ucraina-Francia: venerdì 5 settembre ore 20.45, Breslavia (Polonia) - Qualificazioni Mondiale 2026

Luka Modrić (Croazia)

Isole Faroe-Croazia: venerdì 5 settembre ore 20.45, Tórshavn - Qualificazioni Mondiale 2026