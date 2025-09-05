Nazionali, i rossoneri impegnati oggi: ben cinque in campo, di cui uno nuovo
La sosta Nazionali entra nel vivo. Di seguito si riportano gli impegni odierni dei calciatori rossoneri che sono stati convocati dalle rispettive rappresentative. Stasera in campo Luka Modric come anche i due francesi, Mike Maignan e la new entry rossonera Adrien Rabiot. Nel pomeriggio invece giocheranno i due rossoneri che rappresenteranno le squadre U21: prima Zachary Athekame con la Svizzera e poi Davide Bartesaghi con l'Italia. La lista in ordine cronologico:
Zachary Athekame (Svizzera Under 21)
Estonia-Svizzera: venerdì 5 settembre ore 18.00, Tallinn - Qualificazioni Euro Under 21
Davide Bartesaghi (Italia Under 21)
Italia-Montenegro: venerdì 5 settembre ore 18.15, La Spezia - Qualificazioni Euro Under 21
Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)
Ucraina-Francia: venerdì 5 settembre ore 20.45, Breslavia (Polonia) - Qualificazioni Mondiale 2026
Luka Modrić (Croazia)
Isole Faroe-Croazia: venerdì 5 settembre ore 20.45, Tórshavn - Qualificazioni Mondiale 2026
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan