Nazionali, la Croazia batte la Slovenia: Modric realizza il gol dell’1-0
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Questa sera la Croazia di Luka Modric ha affrontato la Slovenia nella seconda amichevole di questi giorni. A segnare il gol dell’1-0 per la Croazia è stato il rossonero Luka Modric
Questa sera oltre a Davide Bartesaghi con l'Italia, è sceso in campo anche il centrocampista croato Luka Modric con la sua nazionale nell'amichevole giocatasi in Croazia allo stadio Herjavec contro la Slovenia. Schierato titolare e sostituito al minuto 58' per far posto a Mario Pasalic, il Pallone d'Oro ha segnato il gol dell'1-0 al minuto 51.
L'ultimo gol segnato dal 10 della Croazia con la maglia del Milan risale al 13/02/2026 nella partita Pisa-Milan, vinta dai rossoneri per 1-2 proprio grazie al suo gol arrivato al minuto 85. La partita finisce poi 2-1 per i padroni di casa grazie al gol segnato al 93' proprio dal sostituto di Luka Mario Pasalic.
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