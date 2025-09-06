Nazionali, lo score di chi ha giocato ieri: Modric convince con la Croazia, bene i francesi Maignan e Rabiot
Di seguito si riportano i risultati dei rossoneri impegnati con le proprie nazionali: vincono Modric con la sua Croazia e Rabiot e Maignan con la Francia
UEFA – Qualificazioni Mondiali, il programma di venerdì 5 settembre
Danimarca - Scozia 0-0
Faerøerne - Croazia 0-1: 31' Kramaric
Grecia - Bielorussia 5-1: 3'Karetsas, 17' Pavlidis, 21' Bakasetas, 36' Kourbelis, 63' Tzolis, 72' rig. Barkovskiy
Islanda - Azerbaigian 5-0: 45'+2 Palsson, 48' e 56' Johannesson, 66' Gudmundsson, 73' Hlynsson
Italia - Estonia 5-0: 58' Kean, 69' e 89' Retegui, 71' Raspadori, 92' Bastoni
Moldavia - Israele 0-4: 15' Peretz, 35' Solomon, 59' Baribo, 77' Gloukh
Montenegro - Repubblica Ceca 0-2: 3' Cerv, 97' Cerny
Slovenia - Svezia 2-2: 18' Elanga (Sv), 46' Lovric (Sl), 73' Ayari (Sv), 90' Vipotnik (Sl)
Svizzera - Kosovo 4-0: 22' Akanji, 25' e 45' Embolo, 39' Widmer
Ucraina - Francia 0-2: 10' Olise, 82' Mbappé
Classifiche
Gruppo B
Svizzera 3
Svezia 1
Slovenia 1
Kosovo 0
Gruppo C
Grecia 3
Scozia 1
Danimarca 1
Bielorussia 0
Gruppo D
Islanda 3
Francia 3
Ucraina 0
Azerbaigian 0
Gruppo I
Norvegia 12 (4 partite giocate)
Israele 9 (4)
Italia 6 (3)
Estonia 3 (5)
Moldavia 0 (4)
Gruppo L
Rep. Ceca 12 (5 partite giocate)
Croazia 9 (3)
Montenegro 6 (4)
Faerøerne 3 (4)
Gibilterra 0 (4)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan