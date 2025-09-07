Nazionali, partono dalla panchina i rossoneri Saelemaekers e De Winter in Belgio-Kazakistan

Il Belgio dei rossoneri Saelemaekers e De Winter scende in campo alle 20:45 nella sua quarta gara di qualificazione al Mondiale del 2026 contro il Kazakistan. I Diavoli Rossi sono terzi nel Gruppo J, ma con due gare in meno rispetto a Galles e Macedonia del Nord, a -3 dai gallesi e a -4 da Elmas e compagni.

Sono note le formazioni ufficiali: panchina per lo juventino Openda e i milanisti De Winter e Saelemaekers. Ecco i due schieramenti.

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Raskin; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere

KAZAKISTAN (3-4-2-1): Seisen; Kassym, Zhaksybayev, Alip; Astanov, Orazov, Muzhikov, Vorogovskiy; Samorodv, Kenzhebek; Omirtayev