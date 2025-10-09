Nazionali, si parte: due rossoneri impegnati nella giornata di oggi

La seconda pausa per le Nazionali della stagione è arrivata. Il Milan è il club di Serie A Enilive che ha fornito il maggior numero di giocatori della prima squadra alle rispettive selezioni. Sono ben 15 i calciatori che hanno lasciato Milanello e che lasceranno Massimiliano Allegri con una rosa molto ridotta con cui lavorare in questi dieci giorni. Da segnalare i ritorni di Matteo Gabbia e Christopher Nkunku, come pure quello di Rafa Leao che ha saltato il primo giro per infortunio.

I rossoneri impegnati nella giornata di oggi:

Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)

Inghilterra-Galles: giovedì 9 ottobre alle 20.45, Londra - Amichevole

Luka Modrić (Croazia)

Repubblica Ceca-Croazia: giovedì 9 ottobre alle 20.45, Praga - Qualificazioni Mondiali 2026