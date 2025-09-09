Nazionali, sono ben otto i rossoneri impegnati oggi: poi finisce la sosta

di Francesco Finulli

Non sono pochi i calciatori rossoneri che oggi saranno impegnati nella giornata di pausa per le Nazionali, l'ultima prima del rientro nei vari club. In totale saranno otto i milanisti che questo pomeriggio o sera scenderanno in campo nella giornata di oggi. Di seguito tutti gli impegni, elencati in ordine cronologico con tre giocatori che disputeranno le rispettive sfide nella notte italiana.

Davide Bartesaghi (Italia Under 21)

Macedonia del Nord-Italia: martedì 9 settembre ore 18.15, Bitola - Qualificazioni Euro Under 21

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Francia-Islanda: martedì 9 settembre ore 20.45, Parigi - Qualificazioni Mondiale 2026

Strahinja Pavlović (Serbia)

Serbia-Inghilterra: martedì 9 settembre ore 20.45, Belgrado - Qualificazioni Mondiale 2026

Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)

Serbia-Inghilterra: martedì 9 settembre ore 20.45, Belgrado - Qualificazioni Mondiale 2026

Pervis Estupiñan (Ecuador)

Ecuador-Argentina: mercoledì 10 settembre ore 1.00, Guayaquil - Qualificazioni Mondiale 2026

Christian Pulisic (USA)

Stati Uniti-Giappone: mercoledì 10 settembre ore 1.30, Columbus - Amichevole

Santiago Gimenez (Messico)

Messico-Corea del Sud: mercoledì 10 settembre ore 3.00, Nashville (USA) - Amichevole