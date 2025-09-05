Nazionali, tutto facile per la Francia: 2-0 all'Ucraina, Rabiot entra nella ripresa
La Francia dei milanisti Mike Maignan e Adrien Rabiot vince con facilità 2-0 contro l'Ucraina, grazie alle reti di Olise e Mbappè. I francesi, ancora una volta dimostrano tutto il proprio valore. Partita tranquilla per il capitano del Milan, Maignan, che non subisce gol e tiene inviolata la porta. Il nuovo centrocampista rossonero Rabiot invece subentra nella ripresa, giocando una gara tutto sommato equilibrata, senza particolari squilli.
UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Konoplia, Zabarrnyi, Matviyenko, Zinchenko; Kalyunzhnyi, Yarmolyuk; Hutsuliak, Suadkov, Zubkow; Dovbyk. Commissario tecnico: Serhiy Rebrov. A disposizione: Bushchan, Riznykm Mykhavko, Svatok, Bondar, Mykhaulichenko, Shaparenko, Ocheretko, Voloshyn, Bondarenko, Nazarenko, Vanat.
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Digne; Tchouameni, Koné; Doué, Olise, Barcola; Mbappé. Commissario tecnico: Didier Deschamps. A disposizione: Samba, Chevalier, Pavard, Gusto, L.Hernandez, T. Hernandez, Thuram, Rabiot, Akliouche, Thuram, Dembelé, Ekitike.
