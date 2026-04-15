Nel girone di ritorno la Fiorentina ha fatto più punti del Milan
Girone di ritorno negativo per il Milan, specialmente se rapportato ai risultati eccellenti ottenuti in quello di andata: il secondo sembra la bruttissima copia del primo. Soprattutto nelle ultime sette partite i rossoneri hanno peggiorato il loro score, perdendone ben 4. In totale, nelle 13 giornate giocate fin qui nella seconda metà del campionato, i rossoneri hanno conquistato 21 punti, mentre in quello di andata ne avevano ottenuti 42, secondi solo all'Inter capolista (45).
Il dato che fa impressione è vedere come il Milan in quanto a punti conquistati sia settimo, dietro per un punto anche alla Fiorentina (22), che fino a qualche settimana fa era molto invischiata nella lotta per non retrocedere e che è stata protagonista da un girone di andata da soli 16 punti. Davanti al Diavolo ci sono anche: Inter, Napoli, Como, Atalanta e Juventus.
CLASSIFICA GIRONE DI RITORNO SERIE A - DOPO 32 GIORNATE
Inter 30
Napoli 27
Como 25
Atalanta 25
Juventus 24
Fiorentina 22
Milan 21
Roma 21
Genoa 20
Lazio 19
Sassuolo 19
Bologna 19
Udinese 18
Parma 17
Torino 16
Cagliari 14
Lecce 10
Pisa 6
Verona 5
Cremonese 5
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