Nel girone di ritorno la Fiorentina ha fatto più punti del Milan

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Girone di ritorno negativo per il Milan, specialmente se rapportato ai risultati eccellenti ottenuti in quello di andata: il secondo sembra la bruttissima copia del primo. Soprattutto nelle ultime sette partite i rossoneri hanno peggiorato il loro score, perdendone ben 4. In totale, nelle 13 giornate giocate fin qui nella seconda metà del campionato, i rossoneri hanno conquistato 21 punti, mentre in quello di andata ne avevano ottenuti 42, secondi solo all'Inter capolista (45).

Il dato che fa impressione è vedere come il Milan in quanto a punti conquistati sia settimo, dietro per un punto anche alla Fiorentina (22), che fino a qualche settimana fa era molto invischiata nella lotta per non retrocedere e che è stata protagonista da un girone di andata da soli 16 punti. Davanti al Diavolo ci sono anche: Inter, Napoli, Como, Atalanta e Juventus.

CLASSIFICA GIRONE DI RITORNO SERIE A - DOPO 32 GIORNATE

Inter 30

Napoli 27

Como 25

Atalanta 25

Juventus 24

Fiorentina 22

Milan 21

Roma 21

Genoa 20

Lazio 19

Sassuolo 19

Bologna 19

Udinese 18

Parma 17

Torino 16

Cagliari 14

Lecce 10

Pisa 6

Verona 5

Cremonese 5