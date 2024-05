Nessun convocato del Milan all'Europeo con l'Italia: Abate se lo spiega così

vedi letture

Ignazio Abate, ormai ex allenatore del Milan Primavera, è intervenuto a margine del Trofeo Maestrelli a Montecatini Terme ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW: "Questo premio mi inorgoglisce, lo condivido assolutamente con tutto il settore giovanile del Milan, con il mio staff e naturalmente con i ragazzi".

Tra i pre-convocati di Spalletti non c'è un giocatore del Milan?

"È un dato, ma è anche vero che il ct fa delle valutazioni che non riguardano solo la qualità. Bisogna assemblare un gruppo, far coincidere le proprie idee di calcio, non è semplice. Spalletti è una garanzia, sono sicuro che faremo un grande Europeo e sceglierà i migliori per il suo credo".

Chi è la favorita per l'Europeo e che cosa si aspetta dall'Italia?

"Non lo so, ci sono tanti fattori. Dipende come ci si arriva, lo stato di forma e mentale. La Nazionale ha dei giovani di talenti, non so chi sia la favorita, ma spero che l'Italia possa dire la sua. Abbiamo sempre fatto grandi competizioni per cultura e tradizione".