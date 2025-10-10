Nesta: “Dovevo andare all’Inter, ma dopo il 5 maggio sono spariti”

Nell'ultima puntata di BSMT, il podcast di Gianluca Galeazzi, Nesta ha parlato delle squadre che prima dell'approdo al Milan lo avevano corteggiato e che volevano comprarlo. Alla fine però fu il Milan ad affondare il colpo l'ultimo giorno di mercato.

"Nei mesi precedenti alla cessione al Milan dovevo andare alla Juve, ma poi ti dico la verità non ci volevo andare. Poi è arrivata l'Inter ma dopo il 5 maggio è sparita, magari hanno fatto altre scelte. Però dopo il 5 maggio che l'Inter perde (lo scudetto ndr) e io ero dall'altra parte, è saltata. Poi all'ultimo giorno mercato è arrivato il Milan. Io al Milan non ci volevo andare perchè ero sicuro che l'Inter era la squadra che avrebbe vinto l'anno dopo, e invece poi mi è andata bene perchè vinciamo la Champions League al primo anno".