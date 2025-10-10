Nesta: “Ho rifiutato il Real Madrid. A Milano accoglienza fantastica”

vedi letture

Nell'ultima puntata di BSMT, podcast di Gianluca Galeazzi, Sandro Nesta ha parlato dell'ultimo anno alla Lazio e di come poi è arrivato al Milan l'ultimo giorno del mercato, il 31 agosto del 2002.

"Io non volevo andare via dalla Lazio, l'anno prima che mi hanno venduto al Milan il Real Madrid mi aveva chiamato, o meglio aveva mandato un giocatore a dirmi 'Tu devi giocare al real Madrid' e io gli avevo risposto 'Io gioco nella Lazio'. L'anno dopo poi sono stato costretto perchè non prendevamo lo stipendio da 8 mesi, ma non solo noi giocatori, i magazzinieri, tutti. C'era un casino nello spogliatoio che tu non hai idea, sapevo che dovevo andare via a fine anno perchè già me lo avevano comunicato e in più avevo capito che non era più cosa. All'ultimo giorno di mercato la Lazio cercava di monetizzare il più possibile col Milan, ma io sapevo che dovevo andare via".

Sull'arrivo a Milano: "Mi ricordo il primo giorno che arrivo a San Siro perchè c'era un'amichevole e mi dovevano presentare prima della partita, c'era il capo tifoso del Milan che mi apre lo sportello e mi dice ben arrivato a Milano. A Roma quando c'erano le contestazioni ti dovevi mettere il casco da battaglia. Anche lì sono rimasto stupito, ho detto cavolo il capo tifoso così bravo, educato. Io nella città non ci volevo stare, i primi 6 mesi ho fatto schifo perchè non volevo rimanere qua. Mi mancava tutto".