Ultima di Messi con l'Argentina: arriva il messaggio dolcissimo del brasiliano Neymar

Il messaggio social di Neymar Junior per l’addio dalla nazionale argentina di Leo Messi.

Questa notte c'è stata la partita di addio alla nazionale Argentina di Leo Messi. Un momento emozionante, storico, che ha indubbiamente messo fine ad un epoca del nostro calcio. In merito a questo, la stella brasiliana Neymar Junior ha dedicato proprio a La Pulche un post sul proprio profilo Instagram per questo avvenimento. Di seguito il suo messaggio.

"Chiunque ami il calcio ha approfittato di te in questi anni... Oggi è l'ultima tua partita con la maglia della tua squadra, della tua nazione e spero che tu goda ogni secondo, che tutti gli omaggi di oggi ti rendano felice. Non è solo l'Argentina che ti ringrazia, il mondo ti ringrazia per tutto ciò che hai fatto per il calcio. Grazie per avermi fatto amare ancora di più il calcio, è stato un onore aver giocato contro di te e ancora di più fare la storia al tuo fianco. GRAZIE LEO MESSI".