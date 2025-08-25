Nizegorodcew: "Va detto che se c'è un allenatore in grado di gestire false partenze questo è Allegri"

vedi letture

Alessandro Nizegorodcew, giornalista, si è così espresso su X commentando Milan-Cremonese: "Partita giocata decisamente male nel complesso dal Milan, che ha avuto una sola fase incisiva a inizio secondo tempo con 3/4 occasioni e ottima spinta. Fase terminata con il gol di Bonazzoli e mai più ritrovata.

Va anche detto che se c'è un allenatore in grado di gestire false partenze questo è Allegri. Allegri che ha pregi e difetti ben precisi. Non ci si può aspettare un calcio champagne, ma prendere gol così nemmeno (ha bisogno di tempo ma anche di un difensore davvero forte). Un match del genere ad agosto ha un vantaggio: capire come e dove intervenire sul mercato".

PRIMA DA DIMENTICARE

Il tecnico livornese si aspettava tutt'altro tipo di partita da parte dei suoi giocatori, che nell'arco di una settimana sono passati dalla comunque convincente prestazione contro il Bari, al netto del valore dell'avversario, a quella cupa, confusionaria ma soprattutto acerba contro i griogiorossi. Max sarebbe voluto partire con una vittoria, ma invece sono tanti i campanelli d'allarme scattati dopo questa prima sconfitta stagionale.

Uno dei tanti riguarda sicuramente l'attaccante, con Santiago Gimenez che in campo è apparso essere un fantasma, senza idee, grinta ma soprattutto voglia di incidere, nonostante le folate iniziali, complice anche una prestazione superlativa di Baschirotto, autore del gol che ha aperto le marcature. Per una squadra che vuole dimenticare l'ottavo posto della passata stagione non può esserci inizio peggiore, ma chissà che un risultato del genere non possa invogliare la dirigenza a compiere gli ultimi sforzi sul calciomercato, anche perché una prima punta ed un difensore centrale servono, senza se e senza ma.