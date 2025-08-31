Nkunku: "Al Milan grandi giocatori come Modric e Leao, sono felice di giocare con loro"

Il Milan ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante francese, Christopher Nkunku. Un nuovo tassello per il reparto offensivo di mister Massimiliano Allegri, già ricco di grande qualità. Queste le prime parole del nuovo numero 18 rossonero ai microfoni di Milan TV.

Un estratto delle sue dichiarazioni:

Come ci si sente ad entrare in uno spogliatoio come quello del Milan?

"È bello. Conosciamo le ambizioni del Club. Dobbiamo vincere per questo grandi giocatori vengono a giocare qui. Ho già giocato contro Luka, ma non con Rafa, sono curioso. Sono molto contento di giocare al loro fianco. Spero di trovarmi bene con loro in campo per il bene della squadra".

Quali sono i tuoi obiettivi personali per la stagione?

"Non ho obiettivo personali perché non mi voglio porre limiti. Cerco sempre di migliorarmi giorno dopo giorno. Questa è la mentalità, vedremo come sarà il tutto a fine stagione".