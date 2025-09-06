Nkunku: "Al momento sicuramente non sono nella mia forma migliore ma lavoro e presto sarò pronto per giocare”

Negli ultimi giorni di mercato il Milan ha acquistato Christopher Nkunku dal Chelsea per circa 37 milioni di euro più bonus, rendendo il francese l’acquisto più oneroso dell’era americana ed uno dei più costosi in assoluto della storia del club.

Il fantasista ha rilasciato un’intervista a DAZN in cui si presenta e parla dei motivi che l’hanno portato a scegliere il Milan, queste alcune delle sue dichiarazioni:

Cosa ti aspetti da questa squadra e dai tuoi nuovi compagni? “Voglio scoprirlo passo dopo passo. Ora la maggior parte dei miei compagni sono in nazionale, ci stiamo allenando e quando torneranno inizierò a conoscerli ed allenarmi con loro. Abbiamo una partita tra due settimane (una settimana, ndr) e penso che ogni partita sia importante. Ma ora la cosa più importante è essere pronti ed essere in forma e farmi trovare pronto”.

Come stai? “Al momento sicuramente non sono nella mia forma migliore ma lavoro per questo e presto sarò pronto per giocare”.