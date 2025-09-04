Nkunku: "Alcuni compagni mi hanno che il derby è la partita. San Siro? Non vedo l'ora di scoprire questo stadio"

Ti hanno raccontato com'è il derby di Milano?

"Conosco il derby. Non conosco bene quello di Milano, ma ne ho parlato con alcuni compagni e mi hanno detto che è la partita".

Al Milan sei al centro del progetto rispetto al Chelsea...

"Io voglio essere competitivo e vincere trofei, è questo il mio obiettivo. Voglio migliorare in ogni allenamento".

Che bilancio fai della tua carriera?

"Voglio di più. Sono competitivo, voglio raggiungere i miei obiettivi. Vogliono migliorare sempre, darò il massimo".

Che emozione sarà giocare a San Siro?

"Saranno grandi sensazioni. Quando ho giocato qui ho vinto contro l'Italia. Ho respirato una grande atmosfera. Non vedo l'ora di scoprire questo stadio".