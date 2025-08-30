Nkunku è del Milan: il francese è l'ottavo acquisto di questa sessione di mercato

È ufficiale: il Milan ufficializza un colpo importante per il proprio reparto offensivo assicurandosi tutte le qualità e talento di Christopher Nkunku. Il francese arriva dal Chelsea a titolo definitivo e prenderà la maglia numero 18 rossonera. Inoltre, Nkunku è l'ottavo giocatore arrivato in rossonero in questa sessione estiva di mercato.

Nato a Lagny-sur-Marne (Francia) il 14 novembre 1997, Christopher Nkunku cresce nel Settore Giovanile del Paris Saint-Germain con cui debutta in Prima Squadra nel 2015 e totalizza 78 presenze e 11 reti, vincendo tre Ligue 1, due Coppe di Francia, tre Supercoppe di Francia e due Coppe di Lega. Nell'estate 2019 il trasferimento al Lipsia con cui colleziona 172 presenze e 70 gol, conquistando due Coppe di Germania e il titolo di capocannoniere della Bundesliga 2022/23. Nel 2023 va al Chelsea con cui totalizza 62 presenze e 18 gol e vince la Conference League e la Coppa del Mondo per Club 2025.

Dopo aver completato la trafila nelle selezioni giovanili, nel marzo 2022 Nkunku debutta nella Nazionale maggiore della Francia, con cui vanta 14 presenze e 1 gol.