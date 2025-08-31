Nkunku è il 26° francese della storia del Milan. Theo Hernandez il più presente
Christopher Nkunku sarà il 26° francese a vestire la maglia del Milan, raggiungendo in squadra i connazionali Adli, Fofana e Maignan. Solo il Brasile ha avuto una rappresentanza maggiore fra gli stranieri in rossonero.
Questo l'elenco dei francesi, dai giocatori col maggior numero di presenze:
1. Theo Hernandez 262
2. Marcel Desailly 186
3. Mike Maignan 166
4. Olivier Giroud 132
5. Mathieu Flamini 122
6. Philippe Mexes 114
7. Pierre Kalulu 112
8. Ibrahim Ba 77
9. Nestor Combin 70
10. Tiemoué Bakayoko 63
11. Jean-Pierre Papin 63
12. Youssuf Fofana 55
13. Yoann Gourcuff 54
14. Jeremy Menez 46
15. Adil Rami 44
16. Bruno N'Gotty 42
17. Yacine Adli 39
18. Christophe Dugarry 26
19. Soualiho Meite 21
20. Vikash Dhorasoo 20
21. Warren Bondo 5
22. Patrick Vieira 5
23. Clinton Nsiala 0
24. Noah Raveyre 0
25. Leroy Abanda 0
