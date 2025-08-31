Nkunku entusiasta: "Non vedo l'ora di giocare a San Siro con la maglia del Milan, felice di poterlo chiamare casa"
Il Milan ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante francese, Christopher Nkunku. Un nuovo tassello per il reparto offensivo di mister Massimiliano Allegri, già ricco di grande qualità. Queste le prime parole del nuovo numero 18 rossonero ai microfoni di Milan TV. Un estratto delle sue dichiarazioni:
Quali sono i tuoi obiettivi personali per la stagione?
"Non ho obiettivo personali perché non mi voglio porre limiti. Cerco sempre di migliorarmi giorno dopo giorno. Questa è la mentalità, vedremo come sarà il tutto a fine stagione".
Hai già immaginato di giocare a San Siro?
"Certo che l'ho già immaginato. Ci ho già giocato contro la Francia quando abbiamo affrontato l'Italia. Ho visto subito che è uno stadio bellissimo. Molto grande. Sono molto felice di poterlo chiamare casa".
