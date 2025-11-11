Nkunku flop: Allegri ripunterà su Pulisic a partire dal derby
Da un giocatore pagato oltre 40 milioni di euro, bonus inclusi, ci si aspettava tutt'altro tipo di impatto, anche perché le qualità di Christopher Nkunku non sono mai state in discussione. Il problema, però, è che il francese difficilmente riesce a trovare la via del gol, anzi, fino ad oggi non l'ha praticamente mai imboccata, come confermano gli zero gol in 252' di Serie A.
Un dato emblematico che etichetta per il momento Nkunku come un flop, che dovrà continuare a lavorare per cercare di sfruttare meglio le occasioni che gli si presenteranno. A partire dal derby, però, il francese tornerà a sedersi in panchina, visto che Massimiliano Allegri ripunterà su Pulisic, restato a Milano nel corso di questa sosta per tornare al 100% dopo l'infortunio muscolare che l'ha tenuto fermo per un po'.
