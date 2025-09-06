Nkunku: "Ibra mi ha insegnato ad essere esigente in ogni allenamento e in ogni partita: è la mentalità per avere successo”

Negli ultimi giorni di mercato il Milan ha acquistato Christopher Nkunku dal Chelsea per circa 37 milioni di euro più bonus, rendendo il francese l’acquisto più oneroso dell’era americana ed uno dei più costosi in assoluto della storia del club.

Il fantasista ha rilasciato un’intervista a DAZN in cui si presenta e parla dei motivi che l’hanno portato a scegliere il Milan, queste alcune delle sue dichiarazioni:

Cosa hai imparato da Ibra da giocatore? Avete parlato in questi giorni? “Che si tratta di avere più energia e voglia di vincere per battere l’avversario. Non per vincere, ma per batterlo. La sua carriera si è basata sulla sua personalità, è chiaro. Mi ha insegnato ad essere esigente in ogni allenamento e in ogni partita: è la mentalità per avere successo”.