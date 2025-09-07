Nkunku: "Leao sa molto bene il francese, quindi possiamo parlare insieme”

Negli ultimi giorni di mercato il Milan ha acquistato Christopher Nkunku dal Chelsea per circa 37 milioni di euro più bonus, rendendo il francese l’acquisto più oneroso dell’era americana ed uno dei più costosi in assoluto della storia del club.

Il fantasista ha rilasciato un’intervista a DAZN in cui si presenta e parla dei motivi che l’hanno portato a scegliere il Milan, queste alcune delle sue dichiarazioni:

Ci sono giocatori francesi in questo Milan: Maignan, Fofana, Rabiot… Sei contento di giocare con loro? Li hai sentiti? “Sì, parlavamo anche prima che venissi qua. Ok che ci sono molti giocatori francesi ma la cosa importante è la squadra, non solo i calciatori francesi. Devo adattarmi a tutti loro e questo è più facile quando un giocatore francese in squadra. Ma come ho detto, la cosa più importante è essere connesso con tutti i miei compagni di squadra”.

Sei curioso di giocare con Leao? “Ci siamo incontrati nello spogliatoio. Sa molto bene il francese, quindi possiamo parlare insieme”.