Nkunku-Milan, Allegri: "Le occasioni di mercato le sa la società, io vi dico che sono contento della squadra che ho a disposizione, bisogna solo lavorare"

In vista della gara di domani sera al Via del Mare, mister Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa a Milanello. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Vuole parlare di Nkunku? Che tipo di richieste ha fatto alla società?

"Con la società abbiamo parlato, ma le occasioni di mercato le sa la società, io faccio un altro mestiere. Io sono qui per lavorare tutti i giorni con la squadra e ripeto: sono molto contento di tutta la squadra che ho a disposizione, bisogna solo andare avanti e lavorare".

Come procede la sinergia con la dirigenza?

"Ci parlaimo con Furlani, Tare, Ibra e Moncada. L'input è quello che ci deve essere sostenibilità. Domani abbiamo una partita molto difficile e al resto ci penserà la società".