Nkunku scalpita: durante la sosta si è allenato per migliorare la condizione

Christopher Nkunku è consapevole di avere una grande opportunità, essendo in un club come il Milan che lo può mettere nelle condizioni di tornare ad essere quello di Lipsia. Il francese lo sa benissimo, e quindi starebbe cercando di ripagare in tutti i modi la fiducia non solo del club, ma anche dello staff tecnico, lavorando giorno dopo giorno per riuscire a (ri)trovare la condizione migliore.

Non è semplice, anche perché tra Mondiale per Club e mancata preparazione ha lavorato in maniera spezzettata nel corso dell'estate, ma la volontà c'è tutta, e questo lo si nota e apprezza dalle parti di Milanello. Nel corso della sosta è stato infatti preparato un programma ad hoc che Nkunku ha seguito alla lettera presentandosi spesso al centro sportivo anche nei giorni liberi, a conferma del fatto che scalpita per dimostrare di essere da Milan.