Nkunku svela se rifarà la sua celebre esultanza col palloncino anche nel Milan

Negli ultimi giorni di mercato il Milan ha acquistato Christopher Nkunku dal Chelsea per circa 37 milioni di euro più bonus, rendendo il francese l’acquisto più oneroso dell’era americana ed uno dei più costosi in assoluto della storia del club.

Il fantasista ha rilasciato un’intervista a DAZN in cui si presenta e parla dei motivi che l’hanno portato a scegliere il Milan, queste tutte le sue dichiarazioni:

Ci racconti la tua esultanza particolare con i palloncini? Li compri tu? Ci sono altre persone che te li danno? “L’ho fatta per mio figlio. Ricordo che stavo guardando le mie foto e lui giocava con la palla… Voleva sempre giocare con la palla ma ai tempi era davvero piccolo, non poteva giocare con una palla normale. Allora giocavamo con un palloncino e ho pensato che se avessi segnato avrei fatto questa esultanza per lui. E l’ho fatto”.

La farai anche al Milan? “Speriamo, prima devo segnare (ride, ndr)”.