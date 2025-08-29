Nonostante un Milan non brillante la Curva Sud continua a cantare ed incitare la squadra

Lo spettacolo che le due squadre stanno offrendo in campo non è neanche minimamente paragonabile a quello dei tifosi sugli spalti, i veri protagonisti della serata. Sia da una parte che dall'altra le tifoserie non hanno mai smesso neanche per un secondo ad incitare le rispettive squadre, in modo particolare la Curva Sud. 

Nonostante il Milan continui a non essere brillante in campo, anche quando stasera sarebbero dovute arrivare delle risposte importanti dopo la sconfitta all'esordio contro la Cremonese, il tifo organizzato rossonero continua a cantare e incitare la squadra senza tregua nella sperata che questa spinta possa presto aiutare il Milan a trovare la via del vantaggio. 