Novellino: “Milan-Napoli non sarà una partita tattica, entrambi proveranno a vincerla”

vedi letture

Walter Novellino, ex giocatore del Milan e allenatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte dove ha parlato del big match tra Milan e Napoli e delle altre competitor del campionato.

Sulla Roma: "Milan-Napoli è un duello tra due squadre che stanno meglio delle altre, a livello fisico e di gioco. In questa prima fase oltre a loro vedo bene la Roma, perché è guidata da un allenatore bravo come Gasperini.

Cosa prevedi per questa grande partita? "Quella di San Siro sarà una partita importante per entrambe, hanno il miglior reparto di centrocampo della serie A e sarà un match emozionante. Allegri e Conte sono due tecnici di grande livello, sono pratici e fanno i fatti, nella fase di non possesso sono bravissimi. Inoltre hanno calciatori di qualità e anche bravi nei duelli individuali. Secondo me sarà una partita bella, affatto tattica perché siamo appena all'inizio del campionato. Sia Milan che Napoli proveranno a vincerla".

Sulle critiche a De Bruyne: "De Bruyne è oggetto di qualche critico ma resta, come Modric, un calciatore straordinario. Farà la differenza anche il belga, bisogna aspettarlo per consentirgli di inserirsi nel calcio italiano e in modo che raggiunga una buona condizione atletica. In fase di non possesso forse ha qualche lacuna, ma sicuramente la colmerà presto. Rispetto a quella col Pisa la gara di domenica sera sarà diversa, anche perché pesava sugli azzurri la stanchezza per la partita di Champions"