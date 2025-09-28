Sacchi: "Ecco quale sarà la chiave della sfida tra Milan e Napoli"

Protagonista di tantissimi Milan-Napoli storici, oggi sulla Gazzetta dello Sport ha preso la parola Arrigo Sacchi, ex leggendario allenatore rossonero che sulla panchina del Diavolo ha vinto tutto. Per l'occasione, Sacchi ha offerto il suo commento in vista del big match di questa sera tra rossoneri e partenopei che si disputerà allo stadio di San Siro con calcio di inizio alle ore 20.45, in occasione della quinta giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

Le parole di Sacchi: "Ecco, il problema per i rossoneri potrebbe essere invece quando il pallone ce l'avrà il Napoli: sono curioso di vedere se presseranno, come si dovrebbe fare per limitare l'azione degli avversari, o se invece arretreranno a protezione della loro area, secondo la solita mentalità italiana. A Conte non mancano i giocatori in grado di scardinare la difesa del Milan. Al Napoli piace palleggiare e verticalizzare all'improvviso e penso che questa sarà la chiave della sfida di San Siro. Mi aspetto una partita aperta, emozionante e, finalmente, poco italiana".