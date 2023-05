Nuove disposizioni sulla vendita dei biglietti per Inter-Milan

Fonte: inter.it

MILANO – FC Internazionale Milano comunica che oggi, martedì 2 maggio, terminerà la prima fase di vendita dedicata agli abbonati alla stagione corrente. In particolare, nella giornata odierna, possono acquistare gli abbonati 22-23 il cui posto di abbonamento è stato riservato alla UEFA o alla tifoseria ospite AC Milan, con quest’ultima che occuperà l’intero secondo anello blu.

In queste settimane il Club ha preso atto di una richiesta di biglietti senza precedenti. E’ il Derby di Milano, semifinale della UEFA Champions League e martedì 16 maggio si gioca il match di ritorno, che deciderà la finalista. Ringraziamo tutti i tifosi nerazzurri per l’entusiasmo e proprio per questo la società si è impegnata per organizzare una modalità di vendita che riduca code e disservizi, per quanto possibile in una situazione così straordinaria. Ricordiamo quindi che la vendita avverrà solo ed esclusivamente online, previa iscrizione ad inter.it. Sono previste ovviamente code virtuali che richiederanno di tenere una finestra del browser aperta, in attesa del proprio turno, mentre si possono svolgere anche altre attività.

FASE 2 – ABBONATI SERIE A 22-23 VENDITA ANTICIPATA

La vendita anticipata riservata agli abbonati prevista inizialmente per mercoledì 3 maggio, che potranno acquistare fino ad altri 2 biglietti a testa, slitta a giovedì 4 e venerdì 5 maggio. Saranno infatti due le giornate dedicate, in modo tale da distribuire gli abbonati in gruppi e dimezzare le connessioni simultanee al sito. Offrire, in sintesi, un servizio migliore. Sarà garantita disponibilità di biglietti in entrambe le date.

Giovedì 4 maggio dalle ore 14.30 a mezzanotte potranno accedere alla vendita anticipata gli abbonati alle ultime 4 (o più) stagioni consecutive con capienza stadi 100%: stagione 22-23 + 19-20 + 18-19 + 17-18. Questo gruppo è composto da circa 15.000 tifosi, tra cui ci sono anche abbonati da 7-8 o anche 10 e più stagioni consecutive, i quali avranno quindi priorità e prima scelta dei posti, premiando la fedeltà.

Sarà necessario usare il numero della tessera Siamo Noi su cui è caricato l’abbonamento Serie A 22-23.

Venerdì 5 maggio dalle ore 14.30 a mezzanotte potranno accedere alla vendita anticipata tutti gli altri abbonati. Chi ha comprato nella giornata di giovedì 4 maggio non potrà comprare ulteriori biglietti in questa fase di vendita: pertanto si richiede ai tifosi la massima collaborazione, ossia evitare di collegarsi comunque al sito per provare ad acquistare venendo respinti al termine della procedura.

La vendita anticipata consente quindi di agevolare l’acquisto di biglietti aggiuntivi da parte degli abbonati, che potranno andare allo stadio insieme agli amici interisti, ai familiari o semplicemente regalare un evento unico a chi ha il DNA Nerazzurro.

FASE 3 – SOLO SOCI INTER CLUB 22-23

Lunedì 8 maggio, dalle 14.30 alla mezzanotte dello stesso giorno (salvo esaurimento anticipato delle disponibilità), la vendita sarà riservata ai soli Soci Inter Club, che potranno acquistare fino a 2 biglietti per ordine, purché tutti soci attivi alla stagione 2022-23. Il sistema di vendita online controlla infatti in tempo reale che l’anagrafica degli acquirenti corrisponda ad un socio Inter Club attivo per la stagione 22-23. I biglietti acquistati durante questa fase possono essere ceduti soltanto ad un altro socio Inter Club 22-23.

FASE 4 – SOLO TITOLARI TESSERA SIAMO NOI

Solo nel caso di disponibilità residua, dalle ore 14.30 di martedì 9 maggio sarà il turno dei titolari di tessera SiamoNoi, sottoscritta entro martedì 18 aprile. Potranno acquistare fino a 2 biglietti per transazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, purchè tutti gli utilizzatori risultino titolari Siamo Noi.

VENDITA LIBERA

In ragione dell’imponente domanda di biglietti e con l’obiettivo di riservare tagliandi al pubblico fidelizzato, al momento non è prevista una vendita libera generale.

SETTORE OSPITI AC MILAN

Il settore dedicato alla tifoseria ospite sarà il secondo anello blu, come da tradizione storica nei Derby di Milano e in accordo tra i Club. La vendita sarà organizzata da AC Milan secondo le modalità comunicate nei prossimi giorni. Il prezzo del biglietto è di 69€ in reciprocità con il match di andata.

Ci vediamo a San Siro!