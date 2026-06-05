Nuovo allenatore Milan, Moretto: "Pochettino resta un candidato molto forte"

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Matteo Moretto ribadisce che il nome di Mauricio Pochettino per la panchina del Milan è molto forte ed è legato al ds Ramon Planes

Al momento, undici giorni dopo dai licenziamenti di massa operati dal proprietario Gerry Cardinale e a meno di un mese dall'inizio ufficiale del calciomercato, i candidati per la panchina del Milan sono due: da una parte Mauricio Pochettino, impegnato almeno fino al termine di giugno al Mondiale con gli Stati Uniti, e dall'altra Oliver Glsner che avrebbe messo come priorità proprio il Milan. Nell'ultimo video sul canale YouTube, il giornalista Matteo Moretto ha provato a illustrare la situazione legata al Milan.

Le parole di Matteo Moretto: "Pochettino resta un candidato molto forte. Non lo hanno incontrato una volta sola, lo hanno chiamato più volte: è un nome molto forte che è legato a un determinato direttore sportivo che, in questo caso, è Ramon Planes. Non è ancora da scartare la figura di Rangnick ma il Milan vuole avere delle risposte e a oggi il suo futuro è ancora incerto. L'Austria sta facendo di tutto per rinnovargli il contratto e per Rangnick non è solo una questione di progetto ma anche di vita. Pochettino sta facendo capire a tutto il mondo che vuole tornare su una panchina importante. Resta il nome di Glasner, si sono incontrate le parti faccia a faccia"