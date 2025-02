Nuovo San Siro, ecco i primi intoppi: Milan e Inter vogliono presentare il piano di fattibilità il 20 marzo, ma per il Comune è troppo tardi

vedi letture

Primi problemi sul progetto del nuovo San Siro che Milan e Inter vorrebbero costruire insieme al fianco dell'attuale impianto: secondo quanto riferisce l'edizione milanese del Corriere della Sera, ci sarebbero idee differenti tra i due club sia sul progetto sia sullo sviluppo post stadio. Per questo motivo, durante l'incontro di ieri con Comune e Regione, le due società hanno indicato il 20 marzo come data di consegna per la presentazione del piano di fattibilità tecnica economica rivisto e corretto e dell'offerta d’acquisto di San Siro e delle aree limitrofe.

Per Palazzo Marino, però, è troppo tardi e chiede di anticipare la presentazione di questi documenti entro a fine del mese di febbraio. La preoccupazione, spiega sempre il Corriere d Milan, "è che l’allungarsi dei tempi comporti dei rischi per tutte le fasi successive dell’iter che si dovrà concludere con la vendita entro l’estate o al massimo settembre, prima che a ottobre scatti la tagliola del vincolo sul secondo anello.