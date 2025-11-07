Nuovo stadio di Milan e Inter, la Gazzetta sui ricavi: "Ogni club punta a 100 milioni in più"

vedi letture

Dopo aver acquistato San Siro, può finalmente partire il progetto di Milan e Inter che puntano a costruire in quell'area il loro nuovo stadio. Sarà un impianto moderno che permetterà a rossoneri e nerazzurri di aumentare notevolmente i loro ricavi: "Ogni club punta a 100 milioni in più" scrive stamattina La Gazzetta dello Sport. Al momento Milan e Inter incassano da San Siro circa 80 milioni di euro a testa ogni stagione. Con il nuovo stadio, le due società milanese puntano di incassare un centinaio di milioni di euro in più a testa, così da arrivare a circa 180 milioni all'anno.

La Rosea spiega: "Nei prossimi 9-12 mesi Manica e Foster+Partners, i due studi di architettura scelti da Inter e Milan, entreranno nel cuore della progettazione (si decideranno stile, caratteristiche e particolarità del nuovo impianto da 71.500 posti) e svanirà la prevedibile pioggia di ricorsi ed esposti vari. Contemporaneamente, anche i conteggi degli ingressi futuri saranno più dettagliati. Quando la struttura sarà pienamente operativa, i ricavi da stadio per ognuno dei due club (tradotto la biglietteria annuale a cui sommare le nuove entrate) può arrivare a 180 milioni all'anno o giù di lì. Non sarà più soltanto uno stadio-evento, ma un impianto immerso nel tessuto cittadino. Ecco perché la somma degli incassi giornalieri farà la differenza. Tra biglietti, abbonamenti e nuovi spazi executive, Inter e Milan potrebbero incassare ciascuna fino a 130 milioni all'anno".

