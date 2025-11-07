Venerdì prossimo amichevole Milan-Entella: ecco perchè si giocherà a Solbiate Arno e non a Milanello

Oggi alle 11:10News
di Enrico Ferrazzi

Come annunciato sabato scorso in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, il Milan giocherà un'amichevole durante la prossima sosta per le nazionali: come riporta La Gazzetta dello Sport, venerdì 14 novembre l'avversario sarò l'Entella e la gara si svolgerà a Solbiate Arno, così da lasciare il Centro Sportivo di Milanello a disposizione dell'Italia che da venerdì preparerà il match con la Norvegia di domenica 16 novembre a San Siro.

Questa amichevoli permetterà ad Allegri di testare le condizioni fisiche di Ardon Jashari, tornato a disposizione domenica scorso contro la Roma dopo due mesi ai box a causa del grave infortunio (fratture del perone destro) rimediato a fine agosto in uno scontro con Gimenez in allenamento. Sarà un'occasione poi anche per altri reduci da problemi fisici come Christian Pulisic (domani a Parma sarà già in panchina) e Adrien Rabiot di mettere minuti nelle gambe in vista del derby di Milano in programma alla ripresa del campionato. 
 