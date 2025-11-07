Allegri: "Giocare a Parma non è mai facile. Non sarà una bella partita..."

Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulla sfida di domani contro il Parma:

Fino ad oggi il Milan ha fatto molto bene negli scontri diretti. Domani invece c'è un avversario diverso...

"Domani sappiamo che affronteremo una squadra che in campo ha sempre lottato. Anche l'ultima, nonostante sia rimasta in 10. È una squadra che alza molto la palla. Pellegrino è molto bravo nei duelli aerei. Giocare a Parma non è mai semplice, l'anno scorso il Milan ci ha perso. Noi quest'anno tra Pisa e Cremonese abbiamo fatto solo un punto. Bisogna prepararsi mentalmente ad una partita che non sarà bella. Loro alzando molto la palla non ti fanno giocare bene. È da Udine che non vinciamo in trasferta. Abbiamo recuperato Pulisic che sarà a disposizione, Estupinan e Jashari hanno migliorato la condizione. Rabiot rimarrà fuori, tornerà dopo la sosta, così come Gimenez".

La vittoria con gol di Pirlo nel 2010...

"Andrea fece un gol meraviglioso, ma anche lì fu una partita molto combattuta come tutte le partita a Parma e tutte le partite di campionato. Quando abbiamo palla bisognerà essere veloci nella consegna, quando non la avremo dovremo fare una buona fase difensiva e parlo di tutta la squadra, non solo dei difensori".

