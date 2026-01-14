Borghi sottolinea: “Oltre alle poche ore di riposo c’era anche il pensiero del recupero col Como”

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha analizzato la partita tra Fiorentina e Milan. Queste le sue parole:

"Il Milan è in difficolta. A Firenze, come successo nella partita contro il Genoa, ha rischiato seriamente di perdere, ha ripreso la partita alla fine e poi ha rischiato nuovamente di perdere con le occasioni di Brescianini e Kean. Milan che non ha fatto bene in queste due ultime partite, ha rischiato tanto, ma non ha perso e questa è una chiave della classifica del Milan ed è una chiave dalla quale ripartire. Le altre gli inciampi li hanno sempre fatti, il Napoli ha perso, l'Inter ha perso, il Milan invece riesce a non perdere. Non è che sia propriamente in difficolta, il Milan non è forte come Inter e Napoli, non ha neanche il loro percorso e la loro maturità. Il Milan ha accelerato enormemente per meriti di allenatore e gruppo il proprio percorso di crescita, di costruzione, di risalita. Però non ha quel livello li. Secondo me nella partita di Firenze ci si è messo anche il calendario, non solo le poche ore di riposo ma anche il pensiero del recupero col Como, che tra le tre è quello sicuramente più complesso"