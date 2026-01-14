Yonghong Li in tribunale: si è tenuta la prima udienza per l'ex proprietario del Milan

di Federico Calabrese

Yonghong Li in tribunale per i debiti: come riportato da Calcio e Finanza, si è tenuta a Hong Kong la prima udienza sulla liquidazione della Rossoneri Sport.

Infatti, l’ex proprietario del Milan era finito nel mirino dei creditori in Asia: oggi si è tenuta la prima udienza per la liquidazione di una delle holding usate nell’operazione per acquisire il club rossonero. L’uomo d’affari cinese è stato dichiarato in bancarotta nel luglio del 2026 per un debito non pagato da circa 280 milioni di dollari