Allegri: "Futuro Maignan? La società sta programmando il futuro del Milan, ci sono Tare e Furlani che penseranno al meglio per il club"
Massimiliano Allegri ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni su Mike Maignan e sul suo futuro: "Dico sempre ai ragazzi che quando siamo al Milan, tutti noi e non solo i giocatori, devono lavorare tutti i giorni con una passione per creare presupposti per ottenere risultati, perché la maglia del Milan bisogna tenersela. Perché poi quando andiamo via dal Milan non è che ci torniamo. Maignan è un grandissimo portiere, la società sta programmando il futuro del Milan e quindi ci sono Tare e Furlani che penseranno al meglio per il Milan. Noi dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo finale: i primi quattro posti per tornare a giocare la Champions".
Questo il programma completo dell'undicesimo turno di Serie A:
VENERDÌ
Pisa-Cremonese 20.45
SABATO
Como-Cagliari 15.00
Lecce-Verona 15.00
Juventus-Torino 18.00
Parma-Milan 20.45
DOMENICA
Atalanta-Sassuolo 12.30
Bologna-Napoli 15.00
Genoa-Fiorentina 15.00
Roma-Udinese 18.00
Inter-Lazio 20.45
