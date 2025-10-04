Nuovo stadio, Marotta: "Inizieremo un percorso difficile, società e comune avranno un ruolo importante in questa fase"

Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, nel pre partita di Inter-Cremonese su DAZN, ha parlato anche del nuovo stadio di Milano. Queste le sue dichiarazioni:

"Inizieremo un percorso difficile, società e comune avranno un ruolo importante in questa fase. La nostra non è stata una scelta, ma una necessità: oggi esiste ancora un gap a livello europeo per quano riguarda strutture e ricavi. Vogliamo agire in questa direzione, con un senso di responsabilità civica e ambientale, garantendo ai cittadini il rispetto dei loro diritti".