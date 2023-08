Nuovo stadio Milan, l'ass. Mistretta e la questione viabilità: "Ci avvarremo della consulenza di professionisti esperti"

vedi letture

In merito al nuovo stadio del Milan, l'edizione odierna de Il Cittadino riporta le parole di Massimiliano Mistretta, Assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità di San Donato Milanese, il quale ha dichiarato sulla questione della viabilità: "Non appena avremo una bozza di progetto, su temi tecnici come la viabilità, ci avvarremo della consulenza di professionisti esperti per valutare a fondo l’efficacia delle soluzioni sul tavolo e l’eventuale necessità di ulteriori interventi".