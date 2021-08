NY Times - Il Milan e altri 8 club della ex Super League rientreranno nell'ECA. Annuncio in giornata

Secondo quanto riportato da Tariq Panja, corrispondente del NY Times, il Milan assieme all'Inter, all'Atletico Madrid e agli 6 club inglesi fuoriusciti immediamente dal progetto Super League, hanno firmato impegni giuridicamente vincolanti per essere reintegrati nell'Associazione dei club europei (ECA) gestita da Nasser al-Khelaifi, patron del PSG; i club - scrive il collega - si attendono che i responsabili delle regole del calcio siano all'altezza delle loro aspettative quando si tratterà di far rispettare i regolamenti. L'annuncio sarebbe atteso in giornata.