Oddo a cuore aperto: "Si tratta del Milan: non mi sarei mai sentito di rifiutare. Il mio obiettivo è allenare in A, la Nazionale, il Brasile"

Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha rilasciato una intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Come mai ha accettato il Milan Futuro in una situazione difficile a campionato in corso?

“Sì, ma si parla appunto di Milan. Non mi sarei mai sentito di rifiutare, avevano bisogno di aiuto in quel momento, quindi non ho esitato. Purtroppo il tempo era veramente poco e la situazione molto difficile, anche se abbiamo lavorato bene. Con un pizzico di tempo in più avremmo potuto fare il miracolo. Quest’anno mi è stato proposto un progetto, c’è stato apprezzamento per il lavoro svolto. Ho accettato innanzitutto perché c’è di mezzo il Milan, poi perché avevo la possibilità di partire dall’inizio. In questo momento io non alleno ‘una categoria’, ma un progetto ben definito. Se mi fossi focalizzato solo sulla categoria, con tutto il rispetto, per me sarebbe stato riduttivo allenare in D”.

Chiudiamo con lei: fra due anni, quando scadrà il contratto, che cosa farà Massimo Oddo?

“Il mio obiettivo è allenare in A, la Nazionale, il Brasile. Scherzi a parte, per me sarà basilare capire come si svilupperà il mio ruolo adesso e se riesco a raggiungere l’obiettivo societario”.

MILAN FUTURO IN SERIE D: QUANDO SI COMINCIA?

Il Milan Futuro ha cominciato bene la sua stagione. I rossoneri si sono resi protagonisti di due partite positive nel Turno Preliminare e nel Primo Turno di Coppa Italia Serie D. Nella prima gara i rossoneri hanno ospitato e sconfitto la Trevigliese con il passivo di 2-0, la settimana successiva (sabato scorso), la squadra di mister Massimo Oddo ha vinto di misura per 1-0 in casa del Gozzano staccando così il biglietto per i trentaduesimi di finale che si giocheranno a inizio ottobre in gara secca. Ora testa al campionato di Serie D per la squadra rossonera che, però, non lo inizierà insieme alle altre formazioni. La prima giornata è in programma per questo weekend e i giovani milanisti avrebbero dovuto giocare domenica 7 settembre contro l'AC Leon, compagine di Monza e Brianza. La gara è stata però rinviata perché l'under 23 del Milan ha perso troppi giocatori per questa sosta Nazionali e da regolamento ha potuto chiedere che la gara fosse posticipata. Si giocherà dunque mercoledì 17 settembre alle ore 15, al "Chinetti" di Solbiate Arno. La prima gara sarà dunque in realtà il secondo turno di campionato, la trasferta di Pavia nel weekend del 14 settembre.