Oddo: "Abbiamo avuto tre giocatori quasi in pianta stabile in prima squadra, ci sono stati i debutti di Liberali e Omoregbe, alcuni sono spesso con Allegri"

Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha rilasciato una intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Avevate già deciso di proseguire insieme oltre la retrocessione?

“Era talmente chiara la bontà del progetto che prima del playout avevo già ricevuto una proposta verbale per continuare. Perché era stato fatto un certo tipo di lavoro, un certo tipo di percorso e un certo tipo di apprezzamento. Per esempio abbiamo avuto tre giocatori quasi in pianta stabile in prima squadra come Bartesaghi, Jimenez e Camarda, ci sono stati i debutti di Liberali e Omoregbe. Altri sono partiti il mese scorso in tournée col Milan, ogni giorno alcuni si allenano con Allegri. L’auspicio è che questi ragazzi possano avere sempre più spazio e vi assicuro che in rosa ce ne sono di grande prospettiva”.

MILAN FUTURO IN SERIE D: QUANDO SI COMINCIA?

Il Milan Futuro ha cominciato bene la sua stagione. I rossoneri si sono resi protagonisti di due partite positive nel Turno Preliminare e nel Primo Turno di Coppa Italia Serie D. Nella prima gara i rossoneri hanno ospitato e sconfitto la Trevigliese con il passivo di 2-0, la settimana successiva (sabato scorso), la squadra di mister Massimo Oddo ha vinto di misura per 1-0 in casa del Gozzano staccando così il biglietto per i trentaduesimi di finale che si giocheranno a inizio ottobre in gara secca. Ora testa al campionato di Serie D per la squadra rossonera che, però, non lo inizierà insieme alle altre formazioni. La prima giornata è in programma per questo weekend e i giovani milanisti avrebbero dovuto giocare domenica 7 settembre contro l'AC Leon, compagine di Monza e Brianza. La gara è stata però rinviata perché l'under 23 del Milan ha perso troppi giocatori per questa sosta Nazionali e da regolamento ha potuto chiedere che la gara fosse posticipata. Si giocherà dunque mercoledì 17 settembre alle ore 15, al "Chinetti" di Solbiate Arno. La prima gara sarà dunque in realtà il secondo turno di campionato, la trasferta di Pavia nel weekend del 14 settembre.