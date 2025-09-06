Oddo: "Ognuno di questi ragazzi dovrebbe avere davanti al proprio letto una foto del campo 1 di Milanello e sapere che arrivare ad allenarsi lì è il loro obiettivo"

Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha rilasciato una intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

C'è un ma per gli stimoli: Milan Futuro la prossima estate si iscriverà di nuovo alla serie C a prescindere dal piazzamento in D.

“I ragazzi devono capire che occorre arrivare alla vittoria di squadra non fine a se stessa, ma dovuta alla crescita individuale all’interno del gruppo. Per certi versi, per noi è quasi più importante l'allenamento che la partita della domenica in sé. Noi ci concentriamo molto su di noi e pochissimo sugli avversari. Gli stimoli comunque non mancano. Già solo l’idea di poter andare ad allenarsi con Modric… Ognuno di questi ragazzi dovrebbe avere davanti al proprio letto una foto del campo 1 di Milanello e sapere che arrivare ad allenarsi lì è il loro obiettivo. Io glielo dico sempre”.

MILAN FUTURO IN SERIE D: QUANDO SI COMINCIA?

Il Milan Futuro ha cominciato bene la sua stagione. I rossoneri si sono resi protagonisti di due partite positive nel Turno Preliminare e nel Primo Turno di Coppa Italia Serie D. Nella prima gara i rossoneri hanno ospitato e sconfitto la Trevigliese con il passivo di 2-0, la settimana successiva (sabato scorso), la squadra di mister Massimo Oddo ha vinto di misura per 1-0 in casa del Gozzano staccando così il biglietto per i trentaduesimi di finale che si giocheranno a inizio ottobre in gara secca. Ora testa al campionato di Serie D per la squadra rossonera che, però, non lo inizierà insieme alle altre formazioni. La prima giornata è in programma per questo weekend e i giovani milanisti avrebbero dovuto giocare domenica 7 settembre contro l'AC Leon, compagine di Monza e Brianza. La gara è stata però rinviata perché l'under 23 del Milan ha perso troppi giocatori per questa sosta Nazionali e da regolamento ha potuto chiedere che la gara fosse posticipata. Si giocherà dunque mercoledì 17 settembre alle ore 15, al "Chinetti" di Solbiate Arno. La prima gara sarà dunque in realtà il secondo turno di campionato, la trasferta di Pavia nel weekend del 14 settembre.