Odogu: "Ancora non riesco a rendermi conto di cosa sia successo nelle ultime 24 ore. Sono felice di essere al Milan, è una sensazione incredibile"

David Odogu è stato l'ultimo rinforzo estivo del Milan che ha chiuso la trattativa con il Wolfsburg nelle ultime ore di mercato. Intervistato dai canali social del club rossonero, il giovane difensore tedesco ha raccontato tutte le sue emozioni: "Ieri è successo tutto velocemente, è stato incredibile. Ancora non riesco a rendermi conto di cosa sia avvenuto nelle ultime 24 ore. Sono successe tantissime cose, è una sensazione incredibile. Sono molto grato di poter essere qui e sono felice di far parte di questo club".

Questo il comunicato ufficiale dell'arrivo al Milan di Odogu: "AC Milan comunica di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore David Uyoyo Odogu dal VfL Wolfsburg. Il difensore tedesco ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2029, con diritto di opzione a favore del Club per il prolungamento fino al 30 giugno 2030. Nato a Berlino (Germania) il 3 giugno 2006, David Odogu cresce nei Settori Giovanili tedeschi tra Union Berlino e Wolfsburg. Nell'aprile 2025 arriva il debutto nella Prima Squadra del Wolfsburg, con cui totalizza 3 presenze. Odogu fa parte delle Nazionali Giovanili della Germania, con cui ha vinto il Campionato Europeo 2023 Under 17 e la Coppa del Mondo 2023 Under 17. David Odogu indosserà la maglia rossonera numero 27".

