Odogu e il numero 27: "Mi piace molto come numero, così come la maglia. Penso di aver fatto una buona scelta"

David Odogu è stato il decimo e ultimo accquisto del Milan per la campagna estiva di calciomercato della stagione 2025/2026. Il giovanissimo difensore tedesco, classe 2006, è arrivato dal Wolfsburg a sorpresa e ha firmato un contratto quadriennale con opzione di un anno in più, il quinto. Ieri è atterrato a Milano nel pomeriggio, ha effettuato le visite mediche e firmato il contratto. Oggi era in campo a Milanello a conoscere il mister Allegri e chi c'è della squadra. Le parole di David Odogu nella sua prima intervista con Milan Tv.

Hai un idolo o modello?

"I difensori del Milan nel passato sono sempre stati delle leggende come Nesta, Maldini e Baresi. Ho sempre guardato ai migliori alla mia posizione ma non ho uno specifico idolo ma al momento mi piace Van Dijk"

Cosa ti viene in mente guardando la maglia rossonera col tuo nome e il numero 27?

"Mi piace molto con quel numero. Non c'è una ragione particolare per il numero ma credo sia bella. Mentre venivo qui ho controllato quali numeri fossero liberi e quale potesse stare bene. Penso di aver fatto una buona scelta. Mi piace la maglia, come è fatta e mi piace il numero"