Odogu: "Essere al Milan è una sensazione incredibile"

David Odogu è stato il decimo e ultimo accquisto del Milan per la campagna estiva di calciomercato della stagione 2025/2026. Il giovanissimo difensore tedesco, classe 2006, è arrivato dal Wolfsburg a sorpresa e ha firmato un contratto quadriennale con opzione di un anno in più, il quinto. Ieri è atterrato a Milano nel pomeriggio, ha effettuato le visite mediche e firmato il contratto. Oggi era in campo a Milanello a conoscere il mister Allegri e chi c'è della squadra. Le parole di David Odogu nella sua prima intervista con Milan Tv.

Gioia nei tuoi occhi, cosa stai provando?

"È una sensazione incredibile: un giorno importante per me e la mia famiglia. Sono molto grato di poter firmare per un Club così importante e voglio ringraziare Dio, senza il quale nulla di questo sarebbe stato possibile. Sono davvero felice, orgoglioso e grato di essere in questa squadra".

Puoi dirci come hai reagito alla notizia?

"È successo tutto molto in fretta, all'ultimo giorno. È stato incredibile. Non riesco ancora a realizzare cosa è successo nelle ultime 24 ore, sono successe tante cose. Una sensazione meravigliosa, sono semplicemente grato di poter essere qui e felice".