Odogu: "Grato che Allegri sia il mio allenatore: imparerò tanto da lui"

David Odogu, nuovo difensore rossonero classe 2006, è stato l'ultimo acquisto della campagna estiva del Milan e oggi è stato presentato, poco dopo il suo nuovo compagno Cristopher Nkunku, in conferenza stampa alla presenza dei giornalisti. Il calciatore è arrivato per fare il quinto centrale della rosa di Allegri dal Wolfsburg con cui ha giocato tre partite tra i professionisti, tutte arrivate in Bundesliga, massimo campionato tedesco. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Cosa ti ha detto Allegri?

"Sarò pronto ad ogni compito mi darà il mister. Sono grato che lui sia il mio allenatore perché so che è molto bravo con i difesori. Non mi interessa giocare a 3, a 4. Sono molto felice di lavorare con Allegri, perché sono sicuro che imparerò tanto da lui e dal suo staff".